Vizsgálatot indított Elon Musk ellen a brazil legfelsőbb bíróság

Musk kijelentette, hogy a felfüggesztésekről szóló határozat alkotmányellenes, így a fiókokat újra megnyitják. Ezután felszólította Alexandre de Moraes bírót, hogy mondjon le.

Sem a bíróság, se az X nem hozta nyilvánosságra, hogy mely fiókokról van szó.

Moraes olyan „digitális milíciák” ellen folytat nyomozást, amelyek gyanúja szerint Jair Bolsonaro elnöksége idején álhíreket és gyűlölködő tartalmakat terjesztettek. A bíró vezeti a nyomozást a Bolsonaro feltételezett puccskísérletével kapcsolatban is.

Musk helyi idő szerint vasárnap esti posztjában úgy fogalmazott, hogy Moraes „arcátlanul és többszöri alkalommal” elárulta Brazília alkotmányát és népét.

This aggressive censorship appears to violate the law & will of the people of Brazil https://t.co/Vuxerg2L9w