Máris film készült a moszkvai mészárlásról

A terroristák helyi idő szerint 19:50-kor érkeztek a Crocus City Hall nevű koncert központhoz egy fehér színű, Renault Symbol típusú személyautóval. Ahogy kiszálltak azonnal tüzet nyitottak a bejáratnál álló emberekre. Az első áldozataik között több biztonsági őr is volt, akiknek állítólag nem volt fegyverük.

Ezt követően végig mentek a koncert teremig vezető, hosszú folyosón és válogatás nélkül mindenkire lőttek, aki az útjukba került. 13 percnyi öldöklés után értek a terembe, ahol a hátizsákjaikból kannákat vettek elő és benzinnel kezdték locsolni a nézőtér üléseit. Közben a teremben lévőkre is folyamatosan tüzeltek.

20.03 perckor csaptak fel a lángok a teremben. A támadók még tíz percig lövöldöztek, majd elhagyták a koncert központot. Az épületben ekkor már szörnyű pánik uralkodott. Az emberek nem mertek a kijárat felé menekülni, mert attól féltek, hogy a terroristák karjaiba rohannak. Ezért sokan a mellékhelyiségekben, vagy a lépcsőházakban kerestek menedéket. Vesztükre, mert a gyorsan elharapózó lángok miatt csapdába estek. Az épület teteje nem sokáig bírta a tüzet és hatalmas darabokban leomlott. Az égő, izzó törmelék rengeteg ember halálát és sebesülését okozta.

A várfürdő és a gyújtogatás után 20:13-kor a terroristák autóba szálltak és elhajtottak a helyszínről. Dél-nyugati irányba tartottak és ráhajtottak az Ukrajna felé vezető M-3-as autópályára. 23:07-kor fedezte fel az autójukat egy rendőrjárőr és megkezdődött a merénylők üldözése. 20:30-kor az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) elfogta a terroristákat.

Úgy tudni, hogy a merénylők és a kommandósok között tűzharc tört ki. A rövid lövöldözést követően két terroristát elfogtak, míg másik kettő a közeli erdőben próbált elbújni, de hamarosan őket is kézre kerítették.

Az orosz hatóságok eddig három gyanúsítottról közöltek képet és videót.

