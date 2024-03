Az EU-t megdöbbentette az oroszországi merénylet

„Az EU-t sokkolják és megdöbbentik a moszkvai Crocus City Hallban elkövetett terrortámadásról szóló jelentések. Az unió elítél minden olyan támadást, amely civilek ellen irányul. Részvéttel gondolunk minden érintett orosz állampolgárra” – közölte Peter Stano uniós szóvivő az X-en.

Russia: ?? is shocked and appalled by the reports of a terrorist attack in the Crocus City Hall in Moscow.



The EU condemns any attacks against civilians.



Our thoughts are with all those Russian citizens affected.