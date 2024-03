143-ra emelkedett a moszkvai merénylet halálos áldozatainak száma

A Reuters hírügynökség szerint az orosz hatóságok letartóztattak 11 embert, köztük a négy feltételezett elkövetőt. A Moszkva melletti koncert központban 143 ember vesztette életét, amikor terepruhás fegyveresek válogatás nélkül lövöldözni kezdtek. Oroszországban 20 éve nem volt ilyen szörnyű terrortámadás.

A brit hírügynökség arról is beszámolt, hogy a merényletért az Iszlám Állam nevű terrorcsoport vállalta a felelősséget. A Reuters viszont úgy ítéli meg, hogy Oroszország inkább az ukránokra gyanakszik, bár Kijev határozottan tagadja, hogy bármi köze lenne a vérengzéshez.

Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) azt közölte, hogy "mind a négy terroristát" letartóztatták, miközben az ukrán határ felé tartottak. Azt is bejelentették, hogy a gyanúsítottakat Moszkvába szállítják.

"Most már tudjuk, hogy ezek a piszkos gazemberek melyik országban akartak elbújni és az Ukrajna"

- írta a Telegrammon a moszkvai külügyi szóvivő, Maria Zaharova. A Reuters ugyancsak idézte az orosz parlament al-elnökét Andrej Kartapolovot aki azt mondta: ha kiderülne, hogy Ukrajna is érintett a merényletben, akkor Oroszországnak "méltó, világos és konkrét" választ kell adnia, méghozzá a csatatéren.

Ugyanakkor az ukrán katonai hírszerzés szóvivője a brit hírügynökségnek azt mondta: "Kijev természetesen nem vett részt ebben a terrortámadásban. Ukrajna a megszállók hadseregével és nem civilekkel harcol." Andrij Juszov szerinte az , hogy a terrortámadás után a merénylők Ukrajnába akartak menekülni, "az orosz különleges szolgálatok újabb hazugsága".

Margarita Szimonjan az orosz állami tévé szerkesztője azt mondta, hogy a halottak száma 143-ra emelkedett, de információi forrását nem közölte - tette hozzá a Reuters.

Az orosz Nyomozó Bizottság korábban még arról tájékoztatott, hogy legalább 115-en meghaltak a fővároshoz közeli Crocus City Hall koncert központban. Az áldozatok egy részét a merénylők lőtték le, míg mások abban a tűzben vesztették az életüket, amely a támadás következtében tört ki. Londoni értesülések szerint a fegyveresek hátizsákjaikban benzines kannákat vittek az épületbe és így okozták a tűzvészt.

Az emberek pánikszerűen elmenekültek. A Baza, az orosz biztonsági és rendészeti szervekkel jó kapcsolatokkal rendelkező hírügynökség azt közölte, hogy 28 holttestet találtak egy WC-ben, 14-et pedig egy lépcsőházban. "Sok anyát úgy találtak, hogy átölelte gyermekeit" - áll a közleményben.

Alekszandr Hinsztein orosz törvényhozó közölte, hogy a támadók egy Renault Symbol típusú személyautóval menekültek el, amelyet péntek este a Moszkvától mintegy 340 km-re délnyugatra fekvő Brjanszk régióban vett észre a rendőrség.

A hatóság emberei megpróbálták feltartóztatni a járművet, de a benne ülők ellenálltak, így lövöldözés alakult ki.

A tűzharcot követően két gyanúsítottat sikerült elfogni, míg két másik az erdőbe menekült. Az FSZB azt állítja, hogy később őket is elfogták. Hinsztein képviselő elmondta, hogy az autóban pisztolyt, egy gépkarabélyhoz való tárat, valamint tádzsikisztáni útleveleket találtak. A Reuters emlékeztet rá, hogy a közép-ázsiai ország főként muszlim vallású és korábban Szovjetunió része volt.

Az egyik elfogott gyanúsított kihallgatásáról közzétett videón hallani, hogy a férfi erős akcentussal beszél oroszul. Elmondása szerint március 4-én érkezett Moszkvába Törökországból. A Telegramon keresztül ismeretlen személyektől kapott utasítást a támadás végrehajtására és az akcióért pénzt ígértek neki.

Egy másik elfogott kihallgatásáról is megjelent egy videó. A gyanúsított egy tolmács segítségével válaszol a kérdésekre, mert valószínűleg nem beszél oroszul. Azt mondta, hogy egy szállodában lakott a társaival együtt és már egy ideje munkát keresett, de sehol sem alkalmazták.

A Reuters arra hívja fel a figyelmet: Oroszország még nem mutatott be bizonyítékot arra vonatkozóan, hogy Ukrajna kapcsolatban állna a támadással. A hírügynökség emlékeztet rá, hogy Vlagyimir Putyin elnök, akit múlt vasárnap újraválasztottak újabb hat évre, többször is azt mondta az oroszoknak: különböző hatalmak – köztük a nyugati országok – káoszt akarnak szítani Oroszországon belül.

A Kreml közölte, hogy Putyin megbeszéléseket folytatott Fehéroroszország és Üzbegisztán vezetőivel, amelyben mindkét fél megerősítette, hogy kész együttműködni a terrorizmus elleni küzdelemben.

A brit hírügynökség beszámolt arról is: Moszkvában hosszú sorokban állnak az emberek, hogy vért adhassanak a merénylet sebesültjeinek.

Hivatalos adatok szerint több mint 120 embert ápolnak kórházban.

Washington az elmúlt hetekben figyelmeztette Moszkvát a támadás lehetőségére - állítja a londoni hírügynökség. Az Egyesült Államok oroszországi nagykövetsége figyelmeztette a Kremlt, hogy a "szélsőségesek" moszkvai támadásra készülnek. Órákkal a nagykövetségi figyelmeztetés előtt az FSZB közölte, hogy meghiúsította az Iszlám Állam afganisztáni szervezetének, az ISIS-Horaszannak Moszkva egyik zsinagógája ellen tervezett támadását.

Nyugati megfigyelők fontosnak tartják megjegyezni, hogy Vlagyimir Putyin megváltoztatta a szíriai polgárháború menetét amikor 2015-ben beavatkozott Bassár el-Aszad elnök mellett, aki ellen többek között az Iszlám Állam is harcol. a new york-i székhelyű Soufan Center külpolitikai elemző központ munkatársa, Colin Clarke szerint, bár az Iszlám Állam afganisztáni szervezete az elmúlt években szorosan kötődött Oroszországhoz, a kapcsolatai a moszkvai vezetéssel az utóbbi időben megromlottak és újabban már gyakran bírálják Vlagyimir Putyint.