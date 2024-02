Összecsapások Brüsszel utcáin, megbénult a város - videók

Mint azt korábban megírtuk, ismét Brüsszelbe vonultak a gazdák mezőgazdasági gépiekkel, hogy tiltakozzanak a szerintük megélhetésüket veszélyeztető, az agrárszektort negatívan befolyásoló környezetvédelmi szabályozások ellen.

A járműveikkel több közlekedési csomópontot is lezártak, az Európai Unió székhelyén teljesen megbénult a közlekedés, a videók tanúsága szerint lángokban állt a város több pontja.

Az Index az Euronews cikkére hivatkozva azt írja, a tüntetésen belga, holland, francia és olasz gazdák is részt vettek, és 1000 traktorral foglalták el a Rue de la Loi-t, vagyis az Európai Unió fő intézményeinek otthont adó brüsszeli utcát és környékét.

A demonstráción a gazdák gumiabroncsokat, szemeteseket gyújtottak fel, füstbombákat dobáltak, megzavarták a közúti forgalmat, és áttörték a rendőrség által felállított barikádokat is.

Thousands of farmers are blockading the city of Brussels and protesting outside the EU headquarters.



SHARE - Did you hear about this on in the media? ?pic.twitter.com/xFiv9bdek4 — PeterSweden (@PeterSweden7) February 26, 2024

A tüntetők egy csoportja a kivezényelt rohamrendőrökkel is összecsapott. Egy trágyaszállító teherautóval összepiszkították az utcákat, miközben a farmerek szénát szórtak szét. A rendőrök sisakkal és pajzzsal védekezve próbálták visszaszorítani a tüntetőket, könnygázt és vízágyút is bevettek.

Olyan is előfordult, hogy a traktorok rendőrautókkal ütköztek. A zavargások miatt a környéken a buszokat elterelték, és sok uniós képviselő inkább be se ment dolgozni, a munkáját otthonról végezte.

?? BRUSSELS | Farmers have occupied the surroundings of the European Parliament where the Ministers of Agriculture - the people who are destroying their lives - are currently gathered.



The farmers are in the frontlines against the globalists and the NetZero scam.



Support them. pic.twitter.com/Z5vTy8WOUU — Eva Vlaardingerbroek (@EvaVlaar) February 26, 2024

A tüntetést szándékosan úgy időzítették, hogy az egybeessen a EU mezőgazdasági minisztereinek találkozójával. A gazdáknak az volt a céljuk, hogy akciójukkal felhívják a döntéshozók figyelmét a megélhetésüket veszélyeztető problémákra.

UNREAL SCENES



Police tried to stop the farmers from protesting outside the EU headquarters in Brussels.



Farmers used their tractors to break through the police barriers.pic.twitter.com/IMRKYv85WJ — PeterSweden (@PeterSweden7) February 26, 2024

Mindeközben Spanyolországban is zavargások voltak hétfőn: az Európai Bizottság madridi irodája elé vonultak hétfőn a spanyol gazdák, 180 fokos fordulatot követelve a közösségi agrárpolitikában. A három legnagyobb spanyol agrárszakszervezet az Asaja, a COAG és az UPA által meghirdetett megmozduláson a szervezők szerint mintegy húszezren gyűltek össze a fővárosban.

"A vidék támogatást, tiszteletet és elismerést követel!" jelmondattal beharangozott eseményre 100 traktor kapott behajtási engedélyt Madridba, a termelők és állattenyésztők különbuszokkal érkeztek az ország különböző részeiből. A tüntetők az agrárminisztérium épületétől dudálva, dobolva, követeléseiket hangosbemondón ismertetve haladtak a belvárost átszelő sugárúton a mintegy három és fél kilométerre található uniós képviselethez. Rendőrök biztosították az útvonalat, amelynek környékén a forgalmat lezárták és elterelték. Spanyolországban három hete zajlanak folyamatosan kisebb-nagyobb tiltakozóakciók.

Az egyre nehezebb helyzetben lévő farmerek tiltakozása még január közepén kezdődött Németországban, amihez azóta már több uniós ország mezőgazdászai is csatlakoztak – elsősorban Franciaországban és Olaszországban.