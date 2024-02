Vége a teniszlabdák, csokipénzek, játékautók uralmának: a német szurkolók legyőzték a labdarúgóligát

December vége óta a Bundesliga az első és másodosztályában meglepetésnek számított, ha egy-egy mérkőzés nem szakadt félbe. A kétszer negyvenöt perces játékidő rendszerint nem csupán a "bevett" néhány perccel hosszabbodott meg, hanem ennél jóval hosszabb ideig eltartott. Legutóbb például Bochumban a helyiek és a Bayern München összecsapása kétszer is félbeszakadt, emiatt a mérkőzés több mint száz percen át tartott.

A tiltakozó drukkerek különféle akciókkal akasztották meg a mérkőzéseket. Volt, amikor teniszlabdákkal árasztották el a gyepet, máskor csokipénzeket dobáltak be, voltak számzáras kerékpárlakatok a kapukon, legutóbb pedig már távirányítós kisautókkal zavarták meg a játékot.

Ilyenkor megállt a meccs, a rendezők igyekeztek rendet tenni, letkarították a gyepet, és csak ezután következhetett a folytatás.

HSV v Hannover 09/02/2024 ???

Officials had to use an angle grinder to cut the bicycle locks which HSV ultras fastened to the goal posts as a protest against the DFL!



