Túl sokáig halaszgatták egy kínai híd felújítását, egy teherhajó leszakította

Csütörtök kora hajnalban egy teherhajó nekiütközött egy hídnak a dél-kínai Kuangcsou városában (Európában elterjedt nevén Kanton) – írja a BBC híradása nyomán a Telex. Az ütközés hatására a híd kettétört, öt autó és egy busz is a folyóba zuhant. Két ember meghalt, egy megsérült, három embert még keresnek. A város a Gyöngy-folyó deltájában található, Dél-Kína egyik kulcsfontosságú kikötője.

A hajón nem volt rakomány. A kapitányt őrizetbe vették, a közelben tartózkodókat evakuálták - számolt be róla a helyi média a hatóság által közzétett információkra hivatkozva. A hajót üzemeltető társaság együttműködik a hatóságokkal.

Mint írja a lap, a híd felújítása jó ideje esedékes volt, de többször is elhalasztották. A tartomány vezetői már 2021-ben megállapították, hogy ütközéselkerülő létesítményeket kellene építeni a híd szerkezeti biztonsága érdekében. A bővítést eredetileg 2022 szeptemberére tervezték, ám a határidőt először 2023 augusztusára, majd idén augusztusra tolták ki.

A ship collided with a bridge in Guangzhou, south China's Guangdong Province, early Thursday, causing the bridge to fracture and an unknown number of vehicles to plunge into the water.

