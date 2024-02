Halálos áldozata is van az izraelieket ért rakétatámadásnak - videó

Az izraeli mentőszolgálat egy holttestet talált a Galileában fekvő Cfátban egy eltalált épületben, és nyolc sebesültet vittek kórházba a Libanonból indított rakétatámadás után. Egy ember súlyosan, ketten közepesen, a többiek könnyebben sérültek meg a mentők jelentése szerint.

Cfát önkormányzata bejelentette a piac bezárását, és az iskolai oktatás felfüggesztéséről értekeznek. A cfáti Ziv Kórház közelében is észlelték egy rakéta becsapódását.

Az izraeli hadsereg (IDF) szóvivője arról számolt be, hogy tíz rakétát indítottak Galilea felé Libanonból, és az IDF ellencsapással válaszolt. A rakéták az IDF szerint az izraeli hadsereg északi parancsnokságát, valamint a határ menti kibucokat vették célba.

Escelation on the Northern Front: Heaviest missile attack on Northern Israel's civilian cities since the October 7th massacres initiated war.



Reports so far indicate at least one death and 7 injuries—caused by a direct missile hit in Safed.



