Megtette első repülését a honvédség új "csodagépe" - videó

A világszerte egyre nagyobb érdeklődést kiváltó brazil repülőgéptípus használatával a Magyar Honvédség újabb képességgel bővül a katonai légiszállítás terén - írta közleményében a Honvédelmi Minisztérium.

Mint ismert, a Magyar Honvédség az AN-26-os katonai szállítórepülőgépek hadrendből történő kivonása és az egyre növekvő katonai szállítási igények nyomán 2024-ben két, világviszonylatban is a legmodernebbek közé tartozó, KC-390 típusú katonai szállítórepülőgépet szerez be.

The Hungarian Air Force's first KC390 Millennium performed maiden flight today at the Embraer facility in Gavião Peixoto.



