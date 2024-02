Megint kitört egy tűzhányó Izlandon – videó

A helyszíni élő felvételeken jól látható, ahogy a fényes-narancssárga láva végigfolyik a hegyoldalon.

?❗️❗️ A new eruption has started in #Iceland....



It started northeast of Sýlingarfell on the Reykjanes Peninsula just after 6 am, following an earthquake swarm in the magma intrusion north of Grindavík approximately thirty minutes earlier.



The fissure spans 3 km and channels… pic.twitter.com/xAloq7XGmd