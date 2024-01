Ismét települést, házakat pusztít a láva - videó

A Reykjavíktól 40 kilométerre délnyugatra fekvő halászváros mintegy négyezer lakosát az éjszaka kitelepítették. A láva vasárnap délutánra elérte Grindavík halászkikötőt, és három lakóházat felperzselt.

A legutolsó alkalom, amikor a láva lakott települést ért el Izlandon, 51 éve történt - mondta a köztelevízióban elhangzott beszédben Gudni Jóhannesson elnök, aki reményre bíztatta az lakosokat.

Fontos tudni, hogy a jelenlegi kitörés - amely kisebb a decemberinél - nem befolyásolja a légi közlekedést, ahogy a turizmust sem. Az érintett régiót viszont lezárták a látogatók elől.

Izlandon 33 aktív vulkánrendszer található, Európában a legtöbb, és átlagosan minden negyedik-ötödik évben történik vulkánkitörés. A mostani két év alatt az ötödik vulkánkitörés az országban, a legutóbbi decemberben történt, szintén Grindavík közelében.

Videón a házak közé betörő lávafolyam:

Mint Harangi Szabolcs vulkanológus az Infostartnak küldött összegzésében felidézte, legutóbb 2014-ben a Zöld-foki szigetek Fogo vulkánja kitört és a lávafolyás elpusztította Portela és Bangaeira településeket. 2018-ban a hawaii Nagy-szigeten a Kilauea vulkáni területhez tartozó keleti rift zóna mentén volt egy jelentős lávaöntő kitörés, ami számos települést és óceánparti üdülőövezetet borított vastag lávatakaróval. 2021-ben a Kanári-szigetekhez tartozó La Palma délnyugati oldalán nyílt fel a föld és a lávafolyam több száz házat rombolt le.

"Mindegyik esetben volt a korábbi évtizedekben példa hasonló vulkáni működésre. Az izlandi Reykjanes-félszigeten Grindavik település mentén viszont 2300 éve volt utoljára vulkánkitörés. Mondhatni, a lakosok nem ismerték itt a vulkáni veszélyt e területen. Most azonban a láva e település házait égeti fel és dönti le" - mutatott rá az ELTE TTK Földrajz- és Földtudományi Intézet igazgatója, egyetemi tanár, a HUN-REN-ELTE Vulkanológiai Kutatócsoport vezetője.

Today is a day that will be remembered by Icelanders for decades to come. Lava flow continues to invade the town of Grindavík this evening, destroying everything in its path.



Credit: Árna Sæberg pic.twitter.com/oF8lEmmhYx