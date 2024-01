Halál a kémekre - újjáalakult az orosz elhárítás

A régi, egykor félve emlegetett nevén alakult újjá az orosz kémelhárítás - jelentette a brit titkosszolgálat. A SZMERS - az orosz "Halál a kémekre" kifejezés rövidítése - az 1941-46 között létezett felderítő szolgálatára utal.

A szervezet világhírét elsősorban a brit Ian Flemingnek köszönheti, aki megalkotta a szuperkém, James Bond figuráját. Őfelsége 007-es ügynöke ugyanis több epizódban küzdött a SZMERS embereivel. Az egyelőre még nem világos, hogy egyszerűen csak átnevezték az eddigi elhárító szolgálatot, vagy az új név kibővített hatáskört is jelent-e - hívják fel a figyelmet Londonban.

