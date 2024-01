Gyönyörű barlangban rekedt öt ember, menteni kellene őket, de nem tudják

A barlangban két vezető és három turista tartózkodik, akik szombaton délután nem értek vissza a megadott időpontban, ezért riasztották a mentőszolgálatokat. A Krizna-barlang csak csónakkal látogatható, mivel keresztülfolyik rajta a Bloscica folyó. Miután a heves esőzések miatt megemelkedett a vízszint, már nem tudtak visszatérni a bejárathoz.

Walter Zakrajsek, a barlangi mentőszolgálat vezetője az N1 szlovén hírcsatornának elmondta: az éjszaka folyamán a búvárok elérték a fogságba esett embereket, akik jól vannak. Élelmet és ivóvizet vittek számukra, a kommunikáció azonban nehézkes, mert a bejárattól 2400 méter távolságra vannak. A barlangon belül egy biztonságos helyre vonultak, amelyet az ilyen vészhelyzetekre alakítottak ki - mondta.

Egyelőre várják, hogy a barlangban apadjon a víz, de

a legjobb esetben is csak hétfőn este sikerül kihozni őket

- tette hozzá.

Jelezte továbbá, hogy a mentőegységek vasárnap ismét lemerülnek a csoporthoz, hogy fűtött menedéket készítsenek számukra. Ez az akció nagy kihívást jelent, és több órát is igénybe vehet - mutatott rá.

