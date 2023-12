Itt az első fotó a prágai merénylőről

"Semmi nem utal arra, hogy a bűncselekmény kapcsolatban állna a nemzetközi terrorizmussal" - jelentette ki a miniszter újságírók előtt.

A cseh államfő megdöbbenését fejezte ki a lövöldözés miatt.

"Megdöbbentettek az események. Szeretném mély sajnálatomat és őszinte részvétemet kifejezni az áldozatok hozzátartozóinak" - írta az X mikroblog portálon Petr Pavel, aki csütörtökön fejezi be kétnapos párizsi látogatását.

A Nova cseh kereskedelmi televízió szerint robbanás történt, és egy lövöldözőt láttak a Prága történelmi belvárosában álló épület tetején.

BREAKING:



Reports of many killed in a mass-shooting at the Charles University of Prague, Czechia.



The pictures below show the shooter of the roof of the building and students trying to hide from him on a ledge high up in the air. pic.twitter.com/9K0ibvudGP