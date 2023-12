Jelentősen megsérült a Gázai övezet egyik legjelentősebb történelmi épülete - videó, képek

Az elmúlt egy napban az izraeli hadsereg több mint 250 terrorista célpontot és infrastruktúrát támadott a Gázai övezetben. Az övezet északi részén, a Gáza várostól nyugatra fekvő Sedzsaia negyedben rajtaütöttek a Hamász egy katonai bázisán, ahol Kalasnyikov gépkarabélyokat, gránátokat, páncéltörő rakétákat, lőszert és egyéb katonai felszereléseket találtak.

Az övezet déli részén, Hán-Juniszban alagutak lejáratait és más katonai infrastruktúrát semmisítettek meg a levegőből precíziós lövedékekkel, és szintén sok fegyvert találtak egy mecset közelében.

Palesztin jelentések szerint vasárnap reggel tízen meghaltak és több tucatnyian megsebesültek Hán-Juniszban egy ház ellen elkövetett robbantásban, a halottak többsége gyerek. Azt is közölték, hogy tüzérségi lövedékek csapódtak be az Európai Kórház közelében, és több, az övezet középső részén fekvő menekülttábornál, valamint Gáza város keleti részén.

A harcokban jelentősen megrongálódott a Gázai övezet legrégebbi és legnagyobb mecsetje, a Nagy Al-Omari Mecset, a térség egyik legjelentősebb történelmi épülete Gáza városban (a nyitóképen a mecset még ép állapotában, 2021-ben a ramadán idején).

Az izraeli hadsereg közlése szerint a Hamász terrorista tevékenységre használta a mecsetet, terroristákat és egy alagút lejáratát találták meg benne.

The IOF bombed the Great Omari Mosque in Gaza City, the oldest and largest mosque in the Gaza Strip. It is one of nearly 200 mosques destroyed by the IOF since October 7th.



First built as a church in the 5th century, the mosque has undergone centuries of repeated renovations:… pic.twitter.com/vBefeOSHMF