A repülőtér szóvivője a sajtónak elmondta, minden kifutót jég borít, így reggel 6-től legalább délig a légikikötő nem fogad és nem indít járatokat.

A repülőtér weboldalán arról tájékoztattak, hogy ez idő alatt jégmentesítik a kifutókat. Hozzátették, hogy bár remélhetőleg délután újraindul a forgalom, a járatok nagy részét biztonsági okokból így is törölni fogják.

No flights to/from Munich Airport until at least 12 noon today https://t.co/Tp9YLDbopU

A repülőtéren a múlt héten már egyszer felfüggesztették a forgalmat, akkor a heves havazás miatt. A működés vasárnap reggel állt helyre.

#Munich is buried under snow currently, heaviest in decades. @MUC_Airport closed until tomorrow. Snow took its toll last night already ❄️? #avgeek pic.twitter.com/0dYYYODAdY