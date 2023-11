Szétbombázták a WHO munkatársának házát Gázában, mindenki odaveszett

A WHO-nak dolgozó nő szüleinek a tengerparti övezet déli részén lévő házát érte találat, ahova korábban a szervezet 29 éves alkalmazottja a Gázában zajló harcok elől menekült – közölte a szervezet.

„Nincsenek szavak a fájdalomra, amelyet érzünk” – közölte a főigazgató.

A gázai háború kezdete óta az ENSZ a legtöbb halálos áldozatot egyik szervezetén, a Palesztin Menekülteket Segélyező és Munkaközvetítő Ügynökségen (UNRWA) belül jelentette, ahol ezidáig 108 alkalmazottat öltek meg. Ezen kívül mintegy 67 ENSZ-létesítményt ért találat a harcok során, ezek közül 17 közvetlen célpont volt – közölte korábban Philippe Lazzarini, az UNRWA főbiztosa.

WHO staff member killed in Gaza



With heavy hearts, WHO announces the death of one of our staff in #Gaza, in the occupied Palestinian territory. Dima Abdullatif Mohammed Alhaj, 29 years old, had been with WHO since December 2019. She worked as a patient administrator at the Limb… pic.twitter.com/HLJ2sXmU2T