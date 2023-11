A menekült gyerekek Németországba özönlenek

2023 augusztusában 4465 kísérő nélküli kiskorú kért menedékjogot az Európai Unióban. Legtöbben szíriainak mondták magukat, 1540-en, Afganisztánból pedig 1420 jöttek.

Közülük Németországba 1250-en kerültek. A rangsorban második Ausztria 795 fővel, Bulgária a harmadik 735-tel.

? In August 2023, 4 465 unaccompanied minors applied for asylum for the first time in the EU, mostly from ?? Syria (1 540) and ?? Afghanistan (1 420).



? Most went to ?? Germany (1 250), followed by ?? Austria (795).



Click here for the article ? https://t.co/m3ZaxziJwG pic.twitter.com/rs0yvFBCKb