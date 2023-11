Amerikai fordulat Ukrajnában: érdekes üzenet jelent meg

Váratlan hangnemű, furcsának mondható posztot rakott ki az X-re az Egyesült Államok NATO-képviselete. Arról írnak, hogy Amerika most azért támogatja Ukrajnát, hogy „a lehető legerősebb helyzetben legyenek, ha eljön az idő a tárgyalásra,” emellett pedig természetesen az ukrán katonák elszánt teljesítményét méltatják – vette észre a Portfolio.

"Arra fókuszálunk, hogy megteremtsük egy igazságos, kitartó és fenntartható béke előfeltételeit” – áll a bejegyzésben, miközben a misszió képviselői egyáltalán nem említik Ukrajna Oroszország felett aratott katonai győzelmét mint lehetőséget. Az Egyesült Államok, számos más NATO-országgal együtt rendszeresen azt hangoztatja: többek közt azért támogatják Ukrajnát, hogy az ország vissza tudja állítani teljes területi integritását és ki tudja űzni az orosz hadsereget területéről – most erre a poszt egyáltalán nem reflektált.

Let's be clear: we reaffirm our enduring commitment to Ukraine and its people. A just and durable peace means not caving to Russia’s brazen attempts to redraw borders by force. This battle is not over, it is winnable. We will continue to support Ukraine for as long as it takes.