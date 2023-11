Teljes jogosítványcsere jön az unióban – itt vannak a részletek

Sós Csaba: Kós Hubert teljesítménye a példa arra, hogy világszínvonalú utánpótlásedzőink vannak

A magyar úszóválogatott szövetségi kapitánya szerint Michael Phelps egykori edzője, Bob Bowman is elismerően beszélt a 20 éves, vb-aranyérmes magyar sportoló nevelőedzőjének munkájáról. Kiderült az is, hogy a legjobbak közül többen is kihagyják a bukaresti rövid pályás Eb-t, néhányan pedig még nem döntöttek a részvételükről.