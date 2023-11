Gáza - Iránt figyelmezteti a NATO

"Tiszteletben kell tartani a nemzetközi jogot, a civileknek pedig védelmet kell nyújtani" - közölte újságírókkal Stoltenberg Berlinben, nem sokkal Olaf Scholz német kancellárral tartandó egyeztetése előtt.

A főtitkár emellett figyelmeztetett arra is, nem szabad, hogy a gázai háború regionális konfliktussá szélesedjen: "Iránnak és a Hezbollahnak ki kell maradni a harcokból" - szögezte le.

There is no ceasefire. There are tactical, local pauses for humanitarian aid for Gazan civilians. These tactical pauses are limited in time and area. We are also providing humanitarian corridors for civilians in Gaza to temporarily move south to safer areas where they can receive… pic.twitter.com/qwNoYYf0QV