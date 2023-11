"A NATO-ra vizelhetsz" - ígéri az orosz hadsereg

Anton Gerascsenko, az ukrán belügyminiszter tanácsadója, adta közre az orosz hadsereg legújabb toborzóvideóját. A mozi első képein egy idősebb és egy fiatal katonát látni, akik éppen könnyítenek magukon. Közben az ifjabb harcos azt mondja az öregebbnek:

- A NATO azt állítja, hogy ezek nem égnek.

- Pedig úgy égnek, hogy el se tudnád oltani - válaszolja az idősebb harcos.

Majd kinyit a kép és azt látjuk, hogy a két orosz katona egy kiégett páncélautó roncsát öntözi a vizeletével. Körös körül füstölgő nyugati harcjárművek, amelyek között éppen egy orosz lövészpáncélos csörtet. A háttérben harci helikopterek húznak el, miközben egy öblös férfi hang hazafias orosz dalt énekel.

A slusszpoén a videó végén megjelenő felirat: "Gyújtogass velünk!"

This is reportedly an ad to enlist into the Russian army. It lists being able to (pardon me) urinate on Western equipment as the job's perk.



Every time you think Russia can't get any lower... pic.twitter.com/nGbjbpSV1j