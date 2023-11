Szakértő: így akarhatja kiszorítani Izrael a palesztin lakosságot

Nagy nyomás nehezedik Izraelre és most már Egyiptomra is; megnyíltak a közel-keleti ország déli határai. Az afrikai ország – mint Novák Attila András (főmunkatárs, NKE) az InfoRádióban elmondta – nagyon fél a gázai civil lakosság beáramlásától, hisz az érkezők között lehetnek iszlamisták is úgy, hogy már Egyiptom régóta maga is küzd iszlamistáival.

Ugyanakkor a korábbi 3 után már naponta 100 kamionnyi segélyszállítmány megy be a Gázai övezetbe dél felől.

Korábban az a vád érte a környező arab országokat, hogy közönyösen viseltetnek a palesztin lakossággal szemben. Ezzel kapcsolatban tisztázta, Jordánia több mint 50 százaléka palesztin, Egyiptomnak viszont „erős politikai megfontolásai vannak a Hamász ellen, ami egy iszlamista szervezet, ellenállnak a mindenféle kiengedési akciókkal szemben”.

„Van egy olyan feltételezés, hogy Izrael így akarja kiszorítani a palesztin lakosságot, amire viszont nem látok esélyt, de a nyomás megvan arra, hogy a palesztin lakosság elhagyja Gáza, így Izrael területét”

– mutatott rá Novák Attila András.

Jelenleg 2,3-2,4 millió ember lakik a Gázai övezetben, az ő számukra kíván Egyiptom a határ mentén kórházakat létesíteni izraeli pénzből, hogy a sebesülteket el lehessen látni.

Közben az izraeli seregek a bevonulás 5. napján a 600 ezres Gáza városához értek, de hogy hányan maradtak mostanra a városban, arról csak becslések vannak, annyian elmenekültek, hiába is szólította fel a lakosságot a Hamász, hogy ne maradjon.

„Október 13-án adott ki egy felhívást az izraeli hadsereg, hogy 24 órán belül távozzanak az emberek Észak-Gázából az ottani lakosok, de nemzetközi nyomásra ez aztán két hetet késett, volt idő a palesztin lakosságnak a délre menekülésre. Kettős is volt a felhívás, mert egyrészt nagyon kegyetlennek tűnik, mivel nagyon sűrűn lakott terület, másrészt viszont civil területek mögül támadnak a hamászosok,

nagyon nehéz ellenük hadműveletet vezetni, nehéz őket megkülönböztetni a civil lakosságtól.

Úgyhogy valószínűleg menekülni kell, mégis úgy tűnik, Gáza városában eléggé sokan ott maradtak” – fejtette ki Novák Attila András.

A gázai bevonulást kész ténynek veszi a szakértő, aminek célja, hogy „ketté vágják” a Gázai övezetet úgy, hogy az északi támaszpontokat próbálják felszámolni, de ennek a kimenetele nagyon bizonytalan.

„A kimondott cél a Hamász megszüntetése. Hogy ez sikerül-e, kérdés, de hogy nagyon meg fogják gyengíteni, az biztos” – vélekedett az InfoRádióban Novák Attila András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Eötvös József Kutatóközpont Molnár Tamás Kutatóintézetének tudományos főmunkatársa.