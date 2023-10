Több internetes forrás is megerősítette, hogy a Földközi-tenger keleti medencéjében járőröző USS Gerald Ford anyahajón, különleges, ünnepi vacsorát kapott a legénység aq hétvégén. Az X-en publikáló OSINTDefender szerint a menü homár és steak volt, amit csak ünnepek alkalmával, vagy akkor kerül a legénység asztalára, ha

Ezt a szokást erősítette meg több hozzászóló is, akik korábban az amerikai haditengerészetnél szolgáltak.

Az általában pontos és hiteles információkat közlő portál szerint mivel ünnep nincs, így marad a rossz hír bejelentése.

Azt azonban csak találgatni lehet, hogy vajon milyen kellemetlen információt tartogatnak a hajón szolgálók számára. Tény, hogy az elmúlt napokban jócskán megnőtt a közel-keleti konfliktus kiszélesedésének esélye. Irán vasárnap megfenyegette az Egyesült Államokat és Izraelt, ugyanakkor a Teherán által támogatott jemeni lázadók rakétákat és drónokat indítottak Izrael felé, a Hezbollah pedig egyre jobban fokozza az zsidó állam északi területei elleni támadásait.

In response to recent escalations by Iran & its proxy forces across the Middle East, SecDef Austin directed the USS Eisenhower, a THAAD BTRY, & additional Patriot BNs to the CENTCOM region to increase force posture, strengthen capabilities & ability to respond to contingencies. https://t.co/5twxq1y5Hq pic.twitter.com/fKjZSrinCi