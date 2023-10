Valami nagyon füstölt az ukrán támadás után Szevasztopolnál

Az Ukrán Biztonsági Szolgálat nyilvánosságra hozta, hogy a haditengerészettel együttműködve pénteken csapást mért egy Bujan osztályú rakétahordozó korvettre, előtte pedig a Pavel Gyerzsavin hajóra az Oroszország által még 2014-ben Ukrajnától önkényesen elcsatolt Krím félszigeten lévő Szevasztopolnál.

⚡????A #Russian ship was blown up in #Sevastopol

The #SBU, together with the Navy, attacked the missile carrier Buyan and the ship Pavel Derzhavin.



Both ships were attacked by Sea Baby drones armed with experimental weapons.#UkraineRussiaWar #UkraineWillWin #Ukraine pic.twitter.com/nnwX30xF0W