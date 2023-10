Rakétatámadás érte Izrael északi részét is

A BBC arról számolt be, hogy az izraeli haderő megsemmisítette az ország észeki részére kilőtt rakétákat. Úgy tudni, senki sem sérült meg.

A brit média cég emlékeztetett rá, hogy vasárnap a Hezbollah szélsőséges iszlamista szervezet aknavetőkkel és tüzérséggel lőtte a Golan-fennsíktól északra fekvő területet, amely jelenleg a zsidó állam ellenőrzése alatt áll. Azt közölték, hogy a támadás a Hamász iránti szimpátia kifejezése volt. Izrael tűzérségi tűzzel válaszolt.

A vasárnapi tűzpárbajról az Al Jazeera hírtelevízió azt közölte, hogy az Hezbollah három izraeli katonai állásra lőtt ki rakétákat. A zsidó állam hadserege pedig egy iszlamista bázist lőtt válaszul. A tűzpárbaj tovább fokozza annak a veszélyét, hogy a Hezollah is csatlakozik a Hamász kaciójához.

Hezbollah targeted an Israeli position located near the Golan Heights.



The attack appears to be carried out with a Russian 9M133 Kornet.



Hezbollah has already won once against Israel in the past. pic.twitter.com/eHDR91C73i