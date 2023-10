Döbbenetes fotók és videók érkeztek a palesztin támadásról, Egyiptom közvetíteni próbál

Egyiptom "intenzív kapcsolatokat" folytat "befolyásos" nemzetközi felekkel a folyamatban lévő palesztin-izraeli eszkaláció megállítása érdekében. Az egyiptomi külügyminisztérium szóvivőjének szombati közleménye alapján Számeh Sukri egyiptomi külügyminiszter a "súlyos palesztin-izraeli eszkaláció" miatt telefonon egyeztetett Josep Borrell európai uniós külügyi főképviselővel.

Volker Türk, az ENSZ emberi jogi főbiztosa az erőszak azonnali leállítására szólított fel a Gázai övezetben és annak térségében, miután az övezetet uraló Hamász palesztin iszlamista szervezet az elmúlt évek legnagyobb támadását intézte Izrael ellen. "Ez a támadás borzalmas hatással van az izraeli civilekre" - mondta Türk egy nyilatkozatában. "Polgári lakosok soha nem lehetnek támadások célpontjai" - tette hozzá.

Elítélte a támadást egyebek között India, Franciaország és a NATO is.

A kapcsolataik normalizálásáról Izraellel éppen ezekben a hónapokban tárgyaló Szaúd-Arábia a palesztinok és Izrael közötti ellenségeskedés "azonnali beszüntetésére" szólított fel. A kapcsolatok normalizálásáról folyó tárgyalásokon mindkét ország legfontosabb szövetségese, az Egyesült Államok közvetít.

A királyság külügyminisztériuma közleményben szólított fel a civilekkel szembeni erőszak kerülésére és önmérséklet gyakorlására.

"A megszállás folytatása, a palesztin nép törvényes jogainak megtagadása és a hitbéli szentségei elleni szisztematikus provokációk megismétlődése a feszültségek elmérgesedéséhez vezethet" a szaúdi közlemény szerint.

Az Irán támogatását élvező Hezbollah libanoni síita szervezet üdvözölte és "hősiesnek" nevezte a Hamász Izrael elleni támadását. Közölték, hogy közvetlen kapcsolatot tartanak fenn a palesztin vezetőkkel a palesztin területeken belüli és kívüli műveletek "folyamatos értékelése" végett.

A Hezbollahot az Egyesült Államok, Németország, az Egyesült Királyság, Izrael és az Arab Liga terrorszervezetnek minősíti.

Ali Hamenei ajatollahnak, Irán legfelsőbb politikai és vallási vezetőjének az egyik katonai tanácsadója is üdvözölte a Hamász "bátor offenzíváját" Izrael ellen az Isna iráni hírügynökség jelentése szerint. "Támogatjuk ezt a bátor, al-Aksza fedőnevű hadműveletet, és biztosak vagyunk abban, hogy az ellenállási front is támogatja" - közölte Jahja Rahim-Szafávi tábornok, a Forradalmi Gárda elitalakulat parancsnoka.

Israel begining to strike back. Soldiers getting ready to go to defend their country. May God be with them! pic.twitter.com/EjZSZOvTS0

A teheráni külügyminisztérium közleménye szerint a Hamász támadása a palesztinok egyre nagyobb önbizalmának a jele Izraellel szemben. "Ebben a hadműveletben a meglepetést és más elemeket is kombinálva használtak, ami jelzi a palesztinok önbizalmát a megszállókkal szemben" - közölte Nasszer Kanaáni szóvivő, akit szintén az Isna idézett.

A magyar kormányfő egyértelműen fogalmazott az X-oldalán az angol nyelvű üzenetében.

We strongly condemn the brutal attack against #Israel , and unequivocally support Israel’s right to self-defence. I would like to express my sympathy and condolences to Prime Minister @netanyahu . Our thoughts and prayers are with the people of Israel in these dark hours.