Szijjártó Péter: nem avatkozom be Szlovákia belügyeibe, a Szövetség meghívására jöttem

Szijjártó Péter az Új Szó című lapnak adott interjújában azt mondta, egyetlen célja, hogy Magyarországnak és Szlovákiának jó viszonya legyen, de elismerte, vannak témák, amelyekben soha nem fog a két ország egyetérteni, ugyanakkor azt is szeretné, ha újra lenne a szlovákiai magyarságnak képviselete a parlamentben Szlovákiában.

A szerdán megjelent interjúban elmondta: azért hívták meg Szlovákiába, hogy egyrészt átadjanak egy olyan beruházást, amely a helyi embereknek teremt munkahelyet és a magyar kormány finanszírozta, másrészt átadjanak egy újabb útkapcsolatot, amely immáron a 38. ilyen kapcsolat a két ország között.

Hozzátette, azt szeretné, ha a Szövetség sikeres lenne; "érdekes módon szinte minden szlovákiai szlovák politikus is azt mondta nekem, hogy ők is szeretnék, ha a Szövetség sikeres lenne".

"Mi szurkolunk a Szövetségnek, de nem azért, mert minket a szlovák belpolitikai eredmény érdekelne, hanem azért, mert mi Szlovákiával jó kapcsolatokra törekszünk. A jó szlovák-magyar kapcsolatokban pedig mi mindig erőforrásként és összekötő kapocsként tekintünk a felvidéki magyarságra. Úgy gondoljuk, hogy ha lesz a felvidéki magyarságnak erős képviselete Pozsonyban, akkor az segíteni fog abban, hogy a magyar-szlovák kapcsolatokat azon a magas szinten tudjuk tartani, ahol már most is vannak, vagy akár tovább is javíthatjuk" - hangsúlyozta a tárcavezető.

Megjegyezte, hogy nem véletlenül most hívták meg, minthogy nem véletlenül most jött el. "Még egyszer mondom, én nagyon szeretném azt, hogy a magyar-szlovák kapcsolatok jövőbeli alakításában egy erős, pozsonyi magyar képviseletre számíthatnánk erőforrásként. Ez azt jelenti, szeretném, ha a Szövetség bejutna a parlamentbe. De ezt nem azért szeretném, mert engem érdekel a szlovák belpolitika, hanem azért, mert a romániai, szerbiai, szlovéniai, horvátországi tapasztalatokból kiindulva azt gondolom, hogy ha az ottani magyarságnak erős képviselete van az ország fővárosában akkor az hozzátesz a két ország kapcsolatához" - húzta alá.

Arra a felvetésre, hogy Szijjártó Péter nemrégiben a szlovákiai belügyeket is kommentálta, a miniszter azt válaszolta, hogy ha az ember tárgyilagosan figyeli a folyamatokat, nagyon nehéz nem észrevenni, hogy amikor egy választás közeledik, akkor valahogy mindig a patrióta, konzervatív, nemzeti érdekek mellett állást foglaló politikusok kerülnek bíróság elé. Így van ez az Amerikai Egyesült Államokban és Csehországban is így volt - tette hozzá.

"Nyilván Szlovákiában is teljesen véletlen, hogy most ért ide a jogi folyamat. A boszniai szerb vezető ellen pedig vádat emelnek. Egy Európában és Amerikában megfigyelhető folyamatról van tehát szó" - fogalmazott, hozzátéve, hogy a magyar választási felkészülés esetén is, mint utólag kiderült, volt ilyen szándék. Nem véletlenül mozgott néhány tízmillió dollár annak érdekében, hogy a magyarországi ellenzék sikeres legyen.

"Mindent egybevetve, én csak egy jelenségre kívántam felhívni a figyelmet, mindenfajta konkrétum ismertetése nélkül. Úgyhogy sok sikert kívánok a szlovák pártoknak, a szlovák rendőrségnek abban, hogy a jogállamot, az eddigi kifogástalan minőségében fenntartsa" - mondta.

Arra a kérdésre, hogy miért a Smer mellett áll ki, Szijjártó Péter azt válaszolta: "én soha nem álltam ki egy szlovák párt mellett sem". "Ha mondjuk Robert Fico miniszterelnök lesz, mert éppen úgy alakult - nem mondom, hogy igen, csak ha miniszterelnök lesz - akkor nyilván lesznek ugyan vitáink, de lesznek olyan ügyek, hogy ugyanolyan jól tudunk együtt működni, mint korábban. Az azonban, hogy a volt miniszterelnökkel való találkozómat a Smer melletti kiállásomnak értékeli valaki, egy eléggé durva képzettársítás" - emelte ki.

A kettős állampolgárság szlovákiai tiltása kapcsán azt mondta: "ez egy olyan kérdés, amiben nem értettünk egyet soha, és nem tudom, hogy valaha egyet fogunk-e tudni érteni. Mi ebben az ügyben soha nem fogjuk megváltoztatni a pozíciónkat és attól tartok, hogy a volt miniszterelnök sem, ezért ez biztosan nem lesz egy olyan pont, amiben együtt fogunk tudni működni, vagy egyet fogunk tudni érteni" - hangsúlyozta Szijjártó Péter.

Arra a felvetésre, hogy éppen most, a szlovákiai választás előtti hetekben jelentek meg nagy számban közel-keleti menedékkérők, migránsok a határ szlovákiai oldalán, Szijjártó Péter azt mondta: "ne csináljuk úgy, mintha a migráció kapcsán egy új jelenségről beszélnénk. Mi 2015 óta küzdünk ezzel, azóta védjük mi emberfeletti erővel a déli határunkat. A nyomás pedig nő. De már az is megtörtént, hogy rálőttek a határőreinkre. Fegyvereik vannak a migránsoknak, ahogy az embercsempészeknek is. És továbbra sem kapunk semmilyen segítséget Brüsszelből annak érdekében, hogy az Európai Unió külső határát meg tudjuk védeni".

Kifejtette, Magyarországnak vannak schengeni határai, hiszen Horvátország és Szlovénia bent van a schengeni rendszerben. Hogy itt, vagy a szerb határon keresztül érkeznek-e a migránsok, azt nagyon nehéz megmondani - tette hozzá.

Egy másik kérdésre kifejtette, hogy Lengyelországgal továbbra is rendkívül szorosan együttműködnek minden európai ügyben. Korábban a V4-en belüli együttműködést is arra építették, hogy vannak ügyek, kérdések, amelyekben nem értettek egyet. Ezekben tiszteletben tartottuk egymás álláspontját és ezeket az ügyeket félretettük - mondta.

"Az egy más kérdés, hogy az az ügy, amelyben más típusú megközelítést alkalmazunk, tehát, hogy miként legyen béke Ukrajnában, az különböző irányba terelt minket. De csak ebben a kérdésben. Minden más ügyben a lehető legszorosabb együttműködést folytatjuk a lengyelekkel" - közölte.