Különleges képesítésű rendőrök vizsgálják át a választási helyiségeket Szlovákiában

Szombaton reggel 7 órától este 10 óráig járulhatnak az urnákhoz Szlovákia választópolgárai, hogy szavazataik leadásával eldöntsék, kik üljenek be a pozsonyi parlament padsoraiba az előttünk álló négy évben. A választás a rendőrséget is nagy kihívás elé állítja, nemcsak a valós, hanem az online térben is. A közösségi médiában arról tájékoztattak, hogy egyesek visszaélhetnek a mesterséges intelligenciával, s hogy több, a választással kapcsolatos dezinformációs és manipulatív videót és hangfelvételt is találtak már. Hamran István országos rendőrfőkapitány elmondta, mindent megtesznek annak érdekében, hogy visszaszorítsák a választási korrupciót. Már most több, választási csalással kapcsolatos ügyet vizsgálnak, de eddig senki ellen nem indult büntetőeljárás.

A rendőrök a szavazóhelyiségekre is odafigyelnek, hogy elejét vegyék a problémáknak. Különlegesen kiképzett szakemberek vizsgálják át azokat a helyiségeket, melyekben a választás zajlik. A rendőrség tájékoztatása szerint a választási bizottságok központjait, és más olyan objektumokat is ellenőriznek, ahol esetleges törvénysértés történhet. A közbiztonságra és a rendre több mint 6500 rendőr felügyel majd szombaton. Motoros és gyalogos rendőrök is járőrözni fognak a településeken.

Peter Peťko, a Statisztikai Hivatal elnöke szerint lehetetlen manipulálni a választáson leadott szavazatok feldolgozását és összeszámlálását. Hozzátette, a hivatal az Európai statisztikai kódex 16 alapelvét betartva működik, 30 éve végzi a szavazatszámlálást, garantálja annak pontosságát, és az egész folyamatba több ellenőrzési szintet is beiktattak.

Zuzana Čaputová szlovák köztársasági elnök arra kérte a lakosokat, hogy vegyenek részt a választáson. Szerinte az embereknek nem a tökéletes politikusokat kell keresniük, hanem azt, akivel a lehető legnagyobb mértékben azonosulni tudnak. Hasonló üzenetet fogalmazott meg a szlovák szakértői kormány miniszterelnöke is. Ódor Lajos felszólított mindenkit, hogy menjen el szavazni, mert ezzel nemcsak a társadalom számára fontos kérdésekben nyilvánít véleményt, hanem saját magának is jót tesz. „Azt mondják, napi tízezer lépést kellene megtennünk az egészségünk megőrzése érdekében. Kérem, hogy ezt a tízezer lépést szombaton arra használják fel, hogy elmennek a szavazóhelyiségig, és ha már ott vannak, akkor szavazzanak is. Kérem, tegyék meg ezt a saját egészségük érdekében, és akkor egészségesebb lesz az ország is” – tette hozzá Ódor Lajos. A miniszterelnök azokra a felmérésekre reagálva, melyek szerint előfordulhat, hogy senki sem tud majd kormányt alakítani, megjegyezte, ha a helyzet úgy kívánja, készek addig kormányozni az országot, amíg létre nem jön egy stabil kormány Szlovákiában.