Hamis alkatrészeket találtak több légitársaság gépeinek hajtóműveiben

Alapvetően kedvező hangulatban várják a befektetők Európában és Amerikában is a Fed ma esti kamatdöntését, a piac most szinte biztosra veszi a kamat tartását, azonban jön friss makrogazdasági előrejelzés és a jegybankárok kamatpálya-prognózisa, így mégsem lesz eseménytelen az ülés. A befektetők most novemberre még elképzelhetőnek tartanak egy utolsó 25 bázispontos emelést, kérdés, hogy ennek valószínűségét most megerősítik-e. A magyar tőzsde ezúttal alulteljesít a nemzetközi átlaghoz viszonyítva, a hazai blue chipek közül azonban kiemelkedik a Mol, miután a vállalat részvényeinek a mai napon egy másfél hónapja tartó oldalazó trendből sikerült kitörnie.