Ökoaktivisták zavarták meg a világ egyik legjelentősebb komolyzenei fesztiválját – videó

Két aktivista a patinás londoni Royal Albert Hall rendezvényközpont színpadára szaladt be pénteken a BBC Proms teltházas, azaz mintegy hatezer néző előtt tartott megnyitóján. Konfettit szórtak szét, hangszóróba kiabálva követelték a brit kormánytól, hogy ne engedélyezzenek újabb olaj- és gázkitermelési projekteket – közölte a Just Stop Oil a Twitteren.

A közönség soraiból többen nemtetszésüknek adtak hangot. Az incidens behallatszott az esemény élő rádiós közvetítésébe is. Az aktivistákat a helyi szervezők gyorsan eltávolították a színpadról.

A csoport azt közölte: akciójukkal arra akarták felhívni a figyelmet, hogy – meglátásuk szerint – a BBC „csalódást keltő módon” tálalja műsoraiban a klímaválsággal kapcsolatos vészhelyzetet. „Az utóbbi hetekben a BBC-t az a vád érte, hogy kiegyensúlyozatlanul foglalkozik az éghajlatváltozással, és kritika nélkül szajkózza a kormány és az olajvállalatok propagandáját” – fogalmazott a környezetvédő csoport.

Az incidensre reagálva Lucy Frazer kulturális miniszter a Twitteren azt írta: ezeknek az „ökozélótáknak” nem lenne szabad sporteseményeket, esküvőket vagy a Proms rendezvényeit megzavarni. A miniszter azt üzente az aktivistáknak: „hagyják az embereket, hogy jól érezhessék magukat a kedvenc rendezvényeiken, és ne rombolják tovább a saját ügyüket”.

A Just Stop Oil közzétett egy videót nem sokkal később arról, hogy a Channel 4 brit csatorna The Last Leg című beszélgetős show-ja felvételén is megjelentek aktivistái, akik egy láthatósági mellényt adtak át a műsorvezetőnek.