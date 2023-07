Ukrán tábornok: ezek a fegyverek gyökeres változást hoznak a hadszíntéren

Joe Biden amerikai elnök korábban azt mondta, hogy „nehéz döntést” hozott, amikor jóváhagyta a lőszerek Ukrajnába küldését.

„Most kaptuk meg, de még nem használtunk egyet sem. Ezek a gránátok gyökeres változást hoznak a hadszíntéren” – közölte a CNN-nel Tarnavszkij dandártábornok. Még hozzátette: már az is menekülésre készteti az ellenséget, ha kiderül, hogy ilyen lőszerekkel támadják őket.

Éppen ezért az ukrán tábornok szerint a legfelsőbb katonai vezetés fogja eldönteni, hogy a front melyik részén vessék be ezeket, mert, ahogy fogalmazott, "nagyon erős fegyverekről van szó."

Ugyanakkor azt ígérte,

Ezt már Washingtonban is megerősítették és közölték: Ukrajna írásban garantálta, hogy ilyen fegyvereket nem alkalmaz lakott területek közelében. A kazettás lőszerek bevetését pedig nyomon követik, hogy később hatástalanítani lehessen a fel nem robbant résztölteteket.

Tarnavszkij tábornok azt is hangsúlyozta, hogy tévednek az oroszok, amikor azt hiszik, hogy a front bármely szakaszán bevetik majd ellenük a kazettás gránátokat. De, mint mondta az ellenség nagyon aggódik.

Az alábbi videó Harkiv egyik utcáján készült, ahol civilek ellen vetették be a fegyvert:

The terrible bombing happened in broad daylight on an average street in Kharkiv. The video shows the russians dropping cluster bombs on civilian houses and passing cars.



One such bomb can contain at least 10 mines and small parts for them on special partition walls. It is a very… pic.twitter.com/rCC0At3cQv