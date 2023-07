Egy régi csecsen taktikával támadhatják az oroszok az ukrán vonalakat

Csecsen harcosoktól átvett harci taktikai elem lehet az, hogy az utóbbi időben az orosz hadsereg többször is kvázi faltörő kosként használt fel robbanóanyagokkal megrakott sérült vagy elavult járműveket – olvasható a brit védelmi minisztérium július 13-án a Twitteren közzétett hírszerzési jelentésében.

