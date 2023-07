Térképekre vitték az ukrán ellentámadás eddigi eredményét

Az amerikai Institute for the Study of War (ISW) védelmi elemzőintézet térképre vitte az eddigi híreket.

Az orosz védelmi minisztérium szerint az ukrán erők ellentámadási műveleteket hajtottak végre Liman irányába.

Hanna Maljar ukrán védelmiminiszter-helyettes szerint erőik folytatják támadó műveleteiket Bahmut környékén, Donyeck és Zaporizzsja megye határánál, valamint Zaporizzsja megye nyugati részén - foglalta össze a Porfolio.

Southern :Ukrainian forces continued attacks along the western /eastern border on July 3. UKR Deputy Defense Minister Malyar reported that UKR forces conducted successful offensive operations west & south of Velyka Novosilka. #Ukraine — ISW (@TheStudyofWar) July 4, 2023

Geolokalizált felvételek szerint az ukrán csapatok Bahmuttól délnyugatra haladtak előre.

Maljar szerint Bahmut környékén ismét intenzívebbé váltak a harcok, és folyik a küzdelem a kezdeményezés megszerzéséért. A helyzet nagyon gyorsan változik, egy-egy pozíció akár naponta kétszer is gazdát cserélhet - mondta.

:Russian milbloggers continued to discuss Ukrainian operations SW of , particularly between Kurdiumivka & Klishchiivka.Geolocated combat footage posted on July 2 shows that UKR forces have advanced towards the treeline west of Klishchiivka. #Donetsk — ISW (@TheStudyofWar) July 4, 2023

Southern :Ukrainian forces conducted limited ground attacks in western on July 2.A Russian milblogger claimed UKR forces captured an unspecified number of RU positions near Luhivske (18km SE of Orikhiv) and advanced toward Robotyne (12km south of Orikhiv). #Ukraine — ISW (@TheStudyofWar) July 4, 2023

(A nyitóképen: Ukrán katonák pihenőt tartanak bombázás alatt egy lakatlan épületben a frontvonalnál, a délkelet-ukrajnai Zaporizzsja térségében 2023. július 2-án, az orosz erőkkel vívott harcok idején.)