Ezért nem halad az elvárásoknak megfelelően az ukránok ellentámadása

Dél-Ukrajna olyan sűrűn tele van taposóaknával, hogy csak lépésben tudnak haladni az ukrán csapatok - írja a CNN egy az ellentámadásban részt vevő, magát hívójelével (Légió) azonosító katona beszámolója alapján. Véleménye szerint nagyon is hatékonyan és sikeresen haladnak előre, de mivel ilyen veszélyes területen mozognak, a külvilág számára az előrehaladás nem látványos.

Ukrajna szövetségeseit ugyanis zavarja, hogy nem kilométerekben, hanem méterekben mérhető a haladás.

Tisztában vannak azzal, hogy Ukrajna nélkülük nem győzheti le az oroszokat, viszont az elhúzódó háború megsokszorozza a költségeket.

A szövetséges országok közül sokan küzdenek magas inflációval, emelkedő kamatokkal és lassú növekedéssel, vezetőiknek meg kell indokolniuk, miért költenek annyi pénzt erre a háborúra, miközben választások közelegnek.

Ez nehézségekbe ütközhet, ha a harctéren nem sok siker mutatkozik. Egyelőre azonban elkötelezetten állnak Ukrajna mellett.

A dél- és kelet-ukrajnai frontvonalak az elmúlt hónapokban nem sokat mozdultak, így az orosz csapatoknak bőven volt idejük beásni magukat és felkészülni az ellentámadásra.

A washingtoni székhelyű Institute for the Study of War (ISW) értékelése szerint a frontvonal néhány stratégiai fontosságú szakaszát több védelmi vonal őrzi, ami megnehezíti az ukránok számára az áttörést.

Mark Milley tábornok, az amerikai vezérkari főnökök egyesített vezérkarának elnöke szerint az ütem nem meglepő, tekintve, hogy az ukrán katonák "az életükért" harcolnak.

"Annyi segítséget adunk nekik, amennyit emberileg lehetséges, de tudni kell, hogy az ukrán katonák aknamezőkön keresztül támadnak lövészárkokra. Egy kicsit lassan megy a dolog, de ez a háború természete" - mondta. Azt is hangsúlyozta, hogy bár lassan, de haladnak, a nagyon nehéz terepen 500-2000 métert tesznek meg egy nap alatt. Mindezt úgy, hogy a légi fölény hiányzik, gyakoriak a felülről érkező támadások.

Légió, a déli harcokban részt vevő ukrán 47. dandár törzsőrmestere szerint

egyértelmű, hogy az oroszok hónapok óta erre készültek.

"Tudták, hogy ezen a területen támadunk, ezért alaposan felkészültek. Van itt tüzérségük és légierőjük, és mind a vadászgépek, mind a helikopterek rendszeresen dolgoznak" - mondta. Szerinte az itteni harcok olyanok, amilyenek Bahmutban zajlottak a háború legintenzívebb szakaszában.

Az ukránok ugyanakkor arról is beszélnek, hogy bár már megindult az ellentámadás, annak legintenzívebb szakasza még csak most jön. Az orosz háborús bloggerek bejegyzéseiből is arra lehet következtetni, hogy ez még nem a mindent elsöprő ukrán offenzíva. Az ukránok a közel ezer kilométeres fronton indított kisebb támadásokkal igyekeznek az oroszok erőforrásait kimeríteni, mielőtt nagyobb támadást indítanának.

Volodimir Zelenszkij azt mondja, stratégiai alapon döntik el, hova küldenek csapatokat, de katonáik életére nagyon vigyáznak. Milley pedig türelemre int mindenkit az ellentámadással kapcsolatban: azt mondja,

akár tíz hétig is eltarthat.

"Nagyon nehéz, hosszú és nagyon-nagyon véres lesz. Senkinek sem szabad illúziókat táplálnia" - fogalmazott.