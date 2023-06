Jó hírek jöttek a rákkal küzdő Martina Navratilováról

Navratilova a Twitteren tette közzé hétfőn, hogy a rák teljesen eltűnt szervezetéből - írja a Sky News.

Martina Navratilova januárban jelentette be, hogy ismét daganatot találtak szervezetében, pontosabban torkában és mellében. 2010-ben is volt már mellrákja, melyet korán sikerült felfedezni és kezelni.

After a day full of tests at Sloan Kettering, I got the all clear! Thank you to all the doctors, nurses, proton and radiation magicians etc- what a relief:)#byebyecancer :) and yes, #fuckcancer !!!