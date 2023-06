Jókora jutalmakat kapnak a nyugati harckocsikat kilövő oroszok

Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint azok az orosz katonák, akik német gyártmányú Leopard harckocsit vagy az USA-hoz köthető páncélozott harcjárművet lőnek ki a háborúban, prémiumot kapnak. Közlésük szerint ez a bónusz egy olyan szélesebb körű rendszer része, mely a háború kezdete óta 10 ezer orosz katonát juttatott már extra kifizetéshez, értesült a Reuters.

Arról írtak az orosz forrás alapján, hogy május 31-ig összesen 10 257 katona kapott jutalmat összesen 16 001 (ukrán és nyugati) haditechnikai eszköz elpusztításáért. Egy ellenséges páncélozott jármű 50 000 rubelt "fizet" (ez körülbelül 200 000 forint), míg egy harckocsi 100 000 rubelt (nagyságrendileg 400 ezer forintot) ér.

A Wagner csoport főnöke, Jevgenyij Prigozsin mindezzel egyidőben kigúnyolta a minisztérium állítását, miszerint az ukrán ellentámadást "leállították".

"A védelmi minisztérium bejelentése alapján már régen legyőztük az összes európai hadsereget, minimum" - mondta Prigozsin a sajtószolgálatán keresztül, és azzal poénkodott, hogy a háború most már véget érhet, mert Oroszországnak "nincs már senkije, aki ellen harcolhatna".

Az orosz hadsereg korábban azt állította, nem kevesebb, mint nyolc Leopard 2 harckocsit iktatott ki - a Euronews szerint az ország hadügyminisztériuma szemcsés fekete-fehér videókkal támasztotta alá az állítást.

A járművek sziluettjei kivehetők a felvételeken, majd egy helikopter rálő az egyik célpontra, amit robbanás követ, egy hang pedig oroszul közli, hogy találatot értek el.

Russia’s ministry of defense releases this video of an ATGM strike on what it says is a Ukrainian Leopard tank. The video ends after the hit, so it’s not clear what damage has been inflicted, and whether the tank has in fact been disabled. pic.twitter.com/2FHc8cj8Za

Amint a videó felkerült a Twitterre, az internetezők közt akadtak olyanok, akik megkérdőjelezték annak valódiságát.

A videókat alaposan megtekintő katonai szakértők szerint is inkább önjáró permetezőgépeket sikerült hatástalanítani.

"Még egy félprofi is világosan látja, hogy ezek mezőgazdasági betakarítógépek és permetezőgépek" - fogalmazott egy twitterező.

This is possible the dumbest kill video of this whole war and I really mean it.



This Russian Ka-52 attack chopper crew thought that they have targeted and destroyed Leopard 2 tanks (you read this correctly).



Even a semi-professional can clearly see that this are agricultural… pic.twitter.com/cvfgqA9tfj