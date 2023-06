Leopardokat zsákmányoltak az oroszok, és veszélyes információkhoz juthattak hozzá

Már napok óta arról számolnak be az oroszok, hogy német Leopard 2 vagy amerikai M1 Abrams harckocsikat, illetve M2 Bradley lövészpáncélosokat sikerült megsemmisíteniük. Ám ezekre a bejelentésekre eddig nem tudtak hitelt érdemlő bizonyítékokkal szolgálni.

A helyzet azonban megváltozott, és egyre több olyan videó kerül nyilvánosságra a közösségi médiában, amelyről egyértelműen igazolható, hogy az ukránok valóban elveszítettek több nyugati páncélos járművet.

Az OSINTtechnical nevű hírportál többnyire olyan felvételeket közöl, amelyek eredetét, hitelességét alaposan megvizsgálták és biztosan nem valami hamisítvány. A képek elemzésével, illetve geolokációval a legtöbb esetben nemcsak az elvesztett haditechnika pontos típusát tudják megállapítani, hanem még azt is, hogy hol lőtték ki a járművet. Ezen a videón például az látható, amint az egyik M2 Bradley lövészpáncélos a társait fedezve tüzel az oroszokra, mígnem egy másik jármű aknára fut a közvetlen közelében.

Ugyancsak ezen az oldalon látható az a kép is, amely erősen megrongálódott, ukrán páncélosjárművekről készült. A portál szerint ezen egy Leopard 2A6 típusú harckocsi, négy M2 Bradley gyalogsági harcjármű és egy BMR-2 aknamentesítő páncélos szerepel. Utóbbi nem nyugati, hanem exszovjet és egy régi, T-54-es tank átépítéséből született.

A kilőtt német és amerikai járművekkel kapcsolatban a közösségi médiában a legtöbben azt találgatják, vajon az oroszok mit kezdhetnek velük. Abban szinte minden hozzászóló egyetért, hogy kijavítani és újból csatasorba állítani nagy valószínűséggel nem tudják, hiszen nincs hozzá semmilyen alkatrészük. Persze több, megrongálódott járműből esetleg "összelegózhatnának" néhány használhatót, de azoknak aligha lenne valódi harcértéke.

