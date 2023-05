Eltűnt az ukránok korábbi "sztárfegyvere", az öngyilkosok az utódok

Pedig a Bayraktar TB-2-esek állítólag még az orosz Fekete-tengeri flotta zászlóshajójának, a Moszkva rakétás cirkálónak elsüllyesztésében is komoly szerepet játszottak. De ezen kívül is több sikeres és főleg látványos támadás köthető hozzájuk, olyannyira, hogy - mint a g7.hu írja - az ukránok még dalt is írtak a török drónokról.

A Bayraktar TB-2-esek már jóval az Ukrajna elleni orosz invázió előtt hírnevet szereztek maguknak. Líbiában és az azeri-örmény háborúban is elképesztően sikeresnek bizonyultak. Mindez rendkívül fejlett érzékelőiknek, nagy hatótávolságuknak volt köszönhető. Általában hatezer méter körüli magasságban repülnek, így szabad szemmel jóformán láthatatlanok, mivel pedig főleg kompozit műanyagból készülnek, radarral szinte lehetetlen a felderítésük.

Ellenben lassúak, így ha egyszer felfedezik őket könnyű célpontot jelentenek a légvédelemnek. Az ukrajnai háború elején főleg az orosz hadvezetés egyik nagy tévedésének köszönhették a sikereiket - állítja a g7.hu. Az orosz szárazföldi csapatok parancsnokai ugyanis abban a tévhitben éltek, hogy már az invázió első óráiban sikerült kivívni az Ukrajna feletti teljes orosz légi fölényt, ezért bármi, ami

a csapataik felett repül, az csak a sajátjuk lehet.

Attól kezdve viszont, hogy rájöttek a tévedésükre, az orosz légvédelem már elbánt a Bayraktar TB-2-kel. Kiderült, hogy ezek a távolról irányított robotgépek nem sokat érnek egy fejlett légvédelemmel szemben.

Bayraktar TB-2 felfegyverezhető drón a kifutópályán. Getty Images

Az ukránoknak ráadásul nem is volt túl sok a török drónokból. A háború előtt húsz darabot vásároltak, amit a harcok kitörése után még nagyjából ötvennel egészítették ki. Hivatalosan azonban legalább tizenkilenc ilyen gép elvesztését ismerték el, bár az oroszok több száz lelőtt Bayraktar drónról beszélnek. Szó volt arról is, hogy Kijev megkapja a licencet, de a gyártásról azóta sincs érdemi információ.

Ezzel szemben Ukrajnában beindult a saját tervezésű drónok üzemszerű előállítása. Mint arról az Infostart is beszámolt, szó szerint dübörög a drón-biznisz. Egymás után alakulnak a kisebb-nagyobb cégek, amik részben hobbicélú drónok átalakításával foglalkoznak, részben pedig saját tervezésű harcigépeket állítanak elő.

A hírek szerint a legutóbb Moszkvát támadó, legalább nyolc drón is ukrán fejlesztésű volt. Ezeket nyilván olcsóbban és egyszerűbben tudják előállítani, mintha külföldről vásárolnának ilyen fegyvereket. Ráadásul a harcokban már inkább az úgynevezett öngyilkos drónokat vetik be, amelyek a célra zuhanva meg is semmisülnek.

De azért a Bayraktar TB-2-esek - már amennyi még maradhatott belőlük - sem váltak munkanélkülivé. Fejlett érzékelőikkel felderítéseket végeznek és például segítenek az olcsóbb, támadó drónok számára a célokat kijelölni.

A török drónok iránt egyébként a Magyar Honvédség is érdeklődött. Még miniszterként, Palkovics László is tárgyalt arról, hogy esetleg Magyarország gyártási jogot vásárolna a törököktől. Arról azonban nem tudni, hogy konkrétan melyik típusú drón licencét venné meg hazánk. A miniszteri látogatást megelőzően, Pápán mutatták be egy másik török hadiipari vállalt, a Vestel, Kayarel-SU, felfegyverezhető drónját.

Bayraktar Akinci, felfegyverezhető török drón. Forrás: Wikipédia

Palkovics László törökországi megbeszélésein pedig állítólag már a Bayraktar cég kétmotoros, Akinci harci robotrepülőgépének magyarországi gyártása is szóba kerülhetett.