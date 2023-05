A találkozóról készült videót a Kreml tette közzé, hogy igazolja az Ukrajna ellen folyó háború jogosságát. A felvételen Valerij Zorkin főbíró azt magyarázza, hogy a vélhetően XIV. Lajos francia király uralkodása idején készült térképen egyáltalán nem szerepel Ukrajna.

Vlagyimir Putyin erre azzal válaszol, hogy csak az 1917-es bolsevik forradalom után jöttek létre azok a kvázi országok, amelyek aztán szövetséget alkotva létrehozták a Szovjetuniót.

This is an official Kremlin video and it is totally crazy. Putin justifies his war against Ukraine by finding a (one!) 17th century map in which the Ukrainian lands are marked as a part of Russia. Ukraine didn't exist at the time, he says. So what?! United States did not exist… pic.twitter.com/MHog18vDXy — Konstantin Sonin (@k_sonin) May 23, 2023