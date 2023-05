Elmagyarázta a posta, miért nem visz házhoz bizonyos csomagokat

A Pénzcentrum több forrásból is úgy értesült, hogy a Magyar Posta esetenként nem szállítja ki az amúgy külföldről házhoz rendelt csomagokat. Futár helyett csak egy SMS-t kapnak a vásárlók, hogy a szállítási címéhez közel eső postára megérkezett a csomagja, amiért be lehet fáradni. Noha a házhozszállítási díjak költsége 6-8, akár 12 euró is lehet.

A gazdasági portál néhány postahivatalt fel is keresett, az ottani tájékoztatás szerint igaz, hogy vannak olyan csomagok, amiket már nem visznek házhoz a posta dolgozói, sőt, az is kiderült, ez annyira nem nagy újdonság, inkább megszokott.

A vállalat hivatalos válaszában leszögezte, hogy minden esetben jogszerűen jár el a különböző küldeménytípusok kézbesítése során: a Magyar Posta a nemzetközi tértivevényes levélküldeményeket és a nemzetközi könyvelt levélküldeményeket jogszabály által meghatározott keretek között házhoz kézbesíti. Csakhogy vannak olyan, a Magyar Postán kívülálló esetek, amikor

a küldő bár levélként adja fel küldeményét, az méretéből és súlyából fakadóan Magyarországon már csomagnak minősül

(nagyobb a szabványos levélszekrény bedobó nyílásának méreténél) és nem helyezhető el a levélszekrényben. Ezek azok a küldemények, amelyekről a posta értesítést hagy a címzett postaládájában – közölte a Pénzcentrummal a vállalat.

Sok esetben azonban nem postaládai értesítő várja a magyar vásárlókat, hanem csak SMS-t kapnak. Ez alapján úgy tűnik, hogy a csomagokat már oda sem adják a kézbesítőknek, hanem egyből a postahivatalokban helyezik el azokat.

Nyitókép: FreshSplash/Getty Images