Provokáló üzenet a megtámadott orosz határállomásnál - videó

A Belgorod orosz nagyvároshoz közeli Grajvoronovo határátkelőt páncélos járművekkel felszerelt egység támadta meg. Mint az Tálas Péter, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének igazgatója, az InfoRádiónak elmondta, az alakulat olyan orosz nemzetiségű önkéntesekből áll, akik az ukránok oldalán harcolnak.

Úgy vélte: a magát Szabad Oroszország Légiónak nevező csoport nem lehet különösebben nagy létszámú, viszont ahhoz elegen vannak, hogy Moszkvában komolyan vegyék a támadásaikat, és így jelentősebb orosz erőket kössenek le.

A közösségi médiában megjelent videó képei alapján komoly lövöldözés lehetett a határátkelőnél. Az épület egy része romokban áll.

In the internet a video was published, allegedly from the #Russian border crossing in Graivoronovo, #Belgorod region. pic.twitter.com/RAQgAFGum9 — NEXTA (@nexta_tv) May 23, 2023