Különleges amerikai harceszközt zsákmányoltak az orosz katonák - fotó

A közösségi médiában keringő hírek szerint a Belgorod körzetébe betört harccsoportnak sikerült megszereznie az orosz biztonsági szolgálat az FSZB egyik BTR-80-as páncélozott szállító harcjárművét (PSZH). Erről azonban egyelőre még nem jelent meg hitelt érdemlő fénykép vagy videó.

Ellenben az oroszok bizonyíthatóan zsákmányoltak egy amerikai gyártmányú úgynevezett MRAP, vagyis aknaálló, rajtaütés ellen védett járművet. Az M1224 MaxxPro a képek alapján viszonylag épségen került az oroszok birtokába, így feltételezhetően a diverzáns egység tagjai egyszerűen hátrahagyták.

#Russia: A M1224 MaxxPro MRAP was captured by the Russian army during today's raid of the pro-Ukrainian Russian units over the border into #Belgorod Oblast. pic.twitter.com/SCHU1nUM1D — ?? Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) May 22, 2023