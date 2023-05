Jeffrey Sachs: Orbán Viktor az egyetlen európai vezető, aki reálisan látja az ukrajnai helyzetet

Elkerülhető lett volna a háború, ha a nyugati országok, élükön az Egyesült Államokkal partnerként és nem ellenségként tekintenek Oroszországra – mondta a Magyar Nemzetnek adott interjújában Jeffrey Sachs világhírű amerikai közgazdász. A Columbia Egyetem professzora szerint Bill Clintontól kezdve az amerikai diplomaták folyamatosan figyelmeztették a mindenkori elnököt a NATO-bővítés veszélyeire, kiváltképp Ukrajna és Grúzia esetében.

Mint emlékeztetett, 2021 decemberében Oroszország a háború elkerülése érdekében előállt egy amerikai–orosz szerződésjavaslattal a biztonsági garanciákról, de ezt az Egyesült Államok elutasította. A professzor szerint most is felelőtlenség, amikor Jens Stoltenberg főtitkár még most is arról beszél, hogy Ukrajnának a NATO-ban van a helye, mert úgy véli, Oroszország sosem fogja elfogadni Ukrajna NATO-tagságát.

"Vagy legyőzi Ukrajnát a csatatéren, vagy folytatja a hosszú, kimerítő háborút. Legrosszabb esetben pedig nukleáris fegyverekhez nyúl, ha úgy látja, vereséget szenvedhet" – vélekedett a közgazdász.

Mint fogalmazott, hosszú távú békét hat alapelvre lehet építeni:

az Egyesült Államoknak világossá kell tennie, hogy a NATO nem fog Ukrajnával és Grúziával bővülni Ukrajnának ki kell nyilvánítania semlegességét az ENSZ Biztonsági Tanácsa és más államok – beleértve Németországot, Törökországot, Brazíliát és talán Magyarországot is – együtt vállalják a felelősséget és garanciát a békeszerződés betartásáért a NATO-tagállamoknak szigorúan korlátoznia kell Ukrajna újrafegyverzését Kijevnek egyértelmű ütemtervet kell kapnia az Európai Unióhoz való csatlakozáshoz mint semleges állam – akárcsak Ausztria az Oroszországra kivetett szankciókat vissza kell vonni és vissza kell állítani az Európai Unió és Oroszország közötti kereskedelmet.

"Jelenleg természetesen még a közelében sem állunk egy ilyen megállapodásnak, de nem lehetetlen eljutni idáig" – tette hozzá.

Jeffrey Sachs úgy látja, Volodimir Zelenszkij béketerve nem valódi béketerv, az tulajdonképpen Oroszország legyőzésének a terve, és valójában inkább propagandacélokat szolgál, mintsem valódi rendezést.

"Orbán Viktor az egyetlen európai vezető, aki reálisan látja az ukrajnai helyzetet. Ő érti, hogy ez egy értelmetlen és szükségtelen háború, melyet a NATO bővítése idézett elő, s ameddig tart, addig tragédiát és zsákutcát jelent Ukrajna számára. A többi európai vezetőtől eltérően azt is felismeri, hogy Oroszország nem fogadja el a vereséget a csatatéren anélkül, hogy ne eszkalálódna a konfliktus egy nukleáris háborúvá" – mondta a Columbia Egyetem professzora.

Sachs úgy véli, Washington az amerikai hegemónia fenntartásáért harcol, annak ellenére, hogy már rég nincs reális esély az Egyesült Államok globális dominanciájára. A BRICS-országok, különösképpen Kína és India felemelkedése alapjaiban változtatta meg a geopolitikai realitást. A nemzetközi berendezkedés már átalakult többpólusúvá, ugyanakkor szerinte ezt az amerikai politikusok nem értik meg.

A közgazdász lát esélyt arra, hogy a háború után újraéledjen az együttműködés és a bizalom a Nyugat – különösképp Európa – és Oroszország között. "Egyvalami biztos: Oroszország nem állandó ellenség" – jelentette ki.

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher