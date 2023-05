Kijev: az ukrán csapatok előrenyomulnak Bahmutnál - térkép

"Csapataink előrenyomulása Bahmut felé a város védelmét célzó támadó akciók első sikere" - írta Olekszandr Szirszkij vezérezredes a Telegram üzenetküldő alkalmazáson. "Az elmúlt napok megmutatták, hogy ilyen rendkívül nehéz körülmények között is képesek vagyunk előrehaladni és megsemmisíteni az ellenséget" (...) "Kevesebb erőforrással harcolunk, mint az ellenség, de képesek vagyunk meggátolni a terveit" - tette hozzá.

Az ukrán hadsereg a múlt héten közölte, hogy a hónapok óta tartó súlyos harcok után megkezdte az orosz erők visszaszorítását Bahmutban és környékén, Moszkva elismerte, hogy erői a várostól északra visszavonultak.

Hanna Maljar ukrán védelmiminiszter-helyettes vasárnap azt közölte a Telegramon, hogy

Hétfőn ugyancsak a Telegramon közölt bejegyzésben úgy fogalmazott, hogy Bahmutban és környékén továbbra is heves harcok folynak, és hogy ott "minden" nehéz. "Az oroszok nem változtattak a céljaikon. Támadó csapatokat küldenek Bahmut külvárosába" - írta.

Footage shared by the 93rd mechanized brigade defending the remaining parts of Bakhmut. pic.twitter.com/kSvoy6Iaod — NOELREPORTS ?? ?? (@NOELreports) May 15, 2023