MiG-21-es zuhant lakott területre

A MiG-21-es típusú gép pilótája műszaki hiba következtében katapultálni kényszerült, de könnyebb sérülésekkel átvészelte a balesetet - ismertette az indiai légierő a Twitteren.

A gyakorlórepülésen lévő sugárhajtású gép azonban egy lakóépületre zuhant az indiai Radzsisztán tagállamának Bahlol nevű falujában.

#WATCH | Indian Air Force MiG-21 fighter aircraft crashed near Hanumangarh in Rajasthan. Two civilian women died and a man was injured in the incident, the pilot sustained minor injuries. pic.twitter.com/z4BZBsECVV — ANI (@ANI) May 8, 2023