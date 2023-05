Az "ukán" elnök feleségét hívták meg a koronázásra, és ez nem elírás

"Megtiszteltetés volt részt venni III. Károly király és Camilla királyné koronázásán, és sikeres uralkodást és jólétet kívánni nekik" - idézi Volodimir Zelenszkij feleségét a Sky News, amely megosztotta a koronázásra szóló meghívóját.

Az internetezők azonnal kiszúrták, hogy az Ukrajna szóból mintha hiányozna az "r" betű. Azaz "Ukajna" elnökének feleségét, azaz first ladyjét invitálták Londonba. Egyesek szerint ugyanakkor erről szó sincs, csak a régi angol írásmódot alkalmazták, melyben a k és az r egybeolvad.

Invitation that will be remembered forever. Was honored to attend coronation of Their Majesties King Charles III and Queen Camilla @RoyalFamily and to wish them a successful reign and prosperity. Was glad to hear words of support toward Ukraine from guests of the ceremony. 1/4 pic.twitter.com/9Eoo9kBK43 — Олена Зеленська (@ZelenskaUA) May 7, 2023