Megoldották: pikáns fegyverpárosítással repülnek az ukránok egyes gépei

Elvileg az amerikai rakétarendszerek nem kompatibilisek az Ukrajna által használt szovjet katonai repülőgépekkel, de azért csak megoldották, hogy fel tudják vinni őket - derül ki az Ukraine Weapons Tracker Twitter-csatorna fotóiból.

Mint a Portfolio írta, a Zuni családba tartozó nem irányított rakétákat pár hete kaphatták meg az ukránok. Ezekkel messzebbre lehet lőni, mint a régi, Sz-13-as rakétákkal.

Korábban már azt is elérték az ukránok, hogy a szovjet gépeik a Zuninál komplexebb technológiának számító JDAM szárnyasbombákat és a HARM radarelhárító rakétákat is hordozni tudják.

#Ukraine:Ukrainian Su-25 close air support jets started to operate ?? Zuni 5" unguided rockets- in this case they appear to be Zuni variants with Mk 24 HE general-purpose warheads packing 4.3kg of Comp B.



Compared to the analogous Soviet S-13 rockets, Zuni have a superior range. — Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) May 1, 2023