Csizmazia Gábor: Donald Trumpra készülnek a demokraták, de...

Ahogy arról az Infostart is beszámolt, Joe Biden kedden hivatalosan is bejelentette, hogy jelölteti magát a 2024-es elnökválasztáson. Videoüzenetében arra kérte a választókat, adjanak neki időt a beiktatása óta elkezdett munkája befejezéséhez.

Csizmazia Gábor elképzelhetőnek tartja, hogy Biden kampánya negatív hangot fog megütni, aminek lényege az lehet, hogy azért szavazzanak rá, mert ő nem a másik jelölt. A szakértő emlékeztetett, hasonló volt a helyzet a 2016-os elnökválasztáskor, amikor Donald Trump és Hillary Clinton versengett az elnöki székért, hiszen egyes felmérések szerint – függetlenül a kampánytól – a szavazók jelentős része az alapján döntötte el, hogy kire adja a voksát, hogy az adott jelölt nem a másik jelölt.

„Ilyen szempontból ez a negatív hozzáállás nem lenne újdonság, de nyilván a kampány ennél többről szól” – folytatta Csizmazia Gábor. Mint mondta, a Biden mostani bejelentésében elhangzott „fejezzük be a munkát” mottót a legutóbbi, az unió helyzetéről szóló beszédében is használta. Miután már megválasztásakor világossá tette, hogy a belpolitikai, gazdasági és társadalompolitikai kérdésekre kíván fókuszálni – lásd a pandémia utáni gazdasági helyreállítás, a BLM mozgalom és egyéb társadalmi feszültségek –, ezek várhatóan ismét előkerülnek – vélekedett a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Amerika Kutatóintézetének tudományos munkatársa.

A mostani bejelentések mentén már elhangzott, hogy kimondottan az abortusz, illetve az etnikai kisebbségek ügyében a Biden-adminisztráció többet kíván tenni az eddigieknél, tehát a „befejezni a munkát” kifejezés utalás arra, hogy a következő négy évben megpróbálja majd teljesíteni azokat a programokat, amelyekre korábban ígéretet tett, de mégsem sikerült megvalósítania – foglalta össze a szakértő.

Csizmazia Gábor az InfoRádió Aréna című műsorában nemrégiben arról beszélt, hogy Donald Trump legmegfelelőbb kihívója Joe Biden lehet. Ennek alapján, kiindulva a mostani bejelentésből az is feltételezhető, hogy a demokraták biztosak abban, hogy Trump lesz a republikánusok elnökjelöltje. Az NEK munkatársa úgy véli,

a demokrata kampány egyértelműen Trumpra készül,

ami nem csoda, hiszen továbbra is Trump a republikánusok favoritja. Erre enged következtetni az is, hogy a Trump körüli botrányok, legutóbb például a vádemelés, komoly médiavisszhangban részesült, és nemcsak azért, mert egy releváns hír, hanem azért is, mert az amerikai sajtó – akarva-akaratlanul – építi a volt elnök kampányát. Ezért számítani lehet még kifejezetten bulvár kategóriájú hírekre Trumppal kapcsolatban, amelyek mind-mind Biden malmára hajtják majd a vizet – jegyezte meg a szakértő.

A most 80 esztendős és ezzel a legidősebb amerikai elnök támogatottságát illetően Csizmazia Gábor jelezte: a különféle kutatások azt mutatják, hogy Joe Biden lenne a sanszosabb vagy nagyobb valószínűséggel indítható jelölt. Éppen ezért a legtöbb elemező is arra számít, hogy ismét Biden–Trump verseny lesz.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Amerika Kutatóintézetének tudományos munkatársa szerint a

republikánus oldalon némiképp „érdekesebb a történet”, mert van relevanciája az előválasztásnak,

hiszen nulláról kell úgymond felépíteniük egy kihívót. Megjegyezte, bár Donald Trump vezet és demokrata oldalon is őt szeretnék, az elnök mostani bejelentésében említésre került potenciális ellenfélként Ron DeSantis is, vagyis fél szemét rajta kell, hogy tartsa a Biden-adminisztráció.

