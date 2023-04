Manfred Weber és a kerítés – beindult a kampány a szakértő szerint

Mint az Infostart beszámolt róla, komoly migrációs nyomásról és a határok védelméről beszélt a Corriere della Sera olasz napilapnak adott interjúban Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke. Az InfoRádió által megkérdezett szakértő szerint ennek egyik oka az, hogy Brüsszelben elkezdődött a politikusok helyezkedése a jövő évi EP-választások előtt.

"Manfred Weber már három hónapja felült arra az agendára, hogy adott esetben a néppárti európai parlamenti kampányban tematizálja a migrációt. Ennek kapcsán egy régóta zajló vita van az Európai Tanács és az Európai Parlament berkeiben, ahol az egyik fő kérdés a határvédelmi eszközök finanszírozása, ami annak kapcsán pattant ki, hogy 2015 óta az úgynevezett dublini egyezmény megújítását nem sikerült elérni, így tehát az első országokra hárul a teher a migrációs hullámban, nekik kell kezelni a menedékkérőket" – vázolta Feledy Botond.

Az EU egy migrációs törvénycsomagot efogadására készül, ennek pedig a 2024-es EP-választások előtt meg kellene történnie,

emiatt Brüsszelben még kiemeltebben aktuális ez a kérdés.

Manfred Weber ugyanakkor az olasz határról beszélt egy olasz lapnak nyilatkozva, ezzel kapcsolatban Feledy Botond rávilágított: Olaszországban a kormány hat hónapos migrációs vészhelyzetet hirdetett, az év eleje óta 30 ezer embert mentettek ki a Földközi-tengerből, sokszoros az emelkedés a korábbi évek hasonló időszakához képest.

"Azt látni, hogy az afrikai országokban nem áll be az a stabilitás, amiben 2015 óta bízott Európa. Ehhez képest még Szudánban is puccs van… Ebből a szempontból az EU nem tette meg a várt befektetéseket, néhány milliárd eurónyi program elindult, de ennek az eredményei középtávúak, másrészt aprópénz ahhoz képest, amennyivel a politikai rendszerekkel bármit lehetne kezdeni. Harmadrészt pedig mind a klímaváltozás, mind az ukrajnai háború következtében kialakultak ellátási problémák, és az orosz csapatok felforgató tevékenysége is kialakított egyfajta migrációs nyomást" – sorolta a szakértő.

Brüsszelben szerinte "informálisan elindult a kampány", ami azt jelenti, hogy a pártok önjelöltjei, jelöltjei közti viták, helyezkedési versenyek már elkezdődtek. A hagyományos kampány teljes gőzzel ősszel fog elindulni.

Arról, hogy Manfred Weber véleménye mennyire lehet általános az EP-ben, arról azt mondta, a migrációs csomag jelenlegi verzióját a hárompárti koalíció vitte tovább a plenáris ülésen, ebben az értelemben van konszenzus a szocialista, a Macron-vonali és a néppárti vonal között.

"Más kérdés, hogy Manfred Weber bekötöttsége nem biztos, hogy sokat erősödött az elmúlt időszakban, az Európai Néppárton belüli frakciók közötti versengés, a Néppárttól jobbra lévő különböző erőviszonyok Georgia Melonival és a lengyelekkel; ha ezeket nézem, Weber helyzete sok-sok kihívással szembenéző pozíció, amiben még az is kérdés, hogy mennyiben nehezíti a helyzetet, hogy Berlinben már nem CDU–CSU-koalíció van" – foglalta össze Feledy Botond.

